У Кабміні вітатимуть зверненення Президента до КС щодо відставки уряду

Перший заступник Міністра кабінету міністрів – начальник Управління правового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ заявляє, що питання відставки, недовіри і звільнення членів Кабінету міністрів і уряду в цілому є виключною компетенцією Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМУ.

„Згідно зі статтями 85, 87, 106, 115 Конституції України питання відставки і недовіри Кабінету міністрів, а також звільнення членів уряду є виключною компетенцією Верховної Ради України”, - наголосила О.ЛУКАШ.

За її словами, відповідальність уряду перед Президентом не означає права глави держави відправляти Кабінет міністрів у відставку. „Розглядати можливість отримання Президентом такого права лише тому, що уряд „відповідальний” перед главою держави є довільним трактуванням норм Основного Закону”, - вважає вона, – а відповідальність Уряду полягає у виконанні актів Президента і взаємодії з ним”.

“Згідно зі статтею 113 Основного Закону, Кабінет міністрів підконтрольний і підзвітний лише Верховній Раді України”, - зазначила О.ЛУКАШ, і додала, що “процедура відставки уряду чітко виписана в статті 87 Конституції України. Згідно із нею, Президент має право ініціювати прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів. Однак остаточне рішення з цього питання ухвалює парламент”.

“Коментуючи намір Секретаріату Президента направити до Конституційного суду подання стосовно можливого права Президента відправляти Уряд у відставку, О.ЛУКАШ зазначила, що вітає будь-які звернення, оскільки це лише підвищить рівень правової освіченості населення та працівників Секретаріату Президента зокрема”, - йдеться в повідомленні прес-служби КМУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначив, що Президент України може звернутись до Конституційного Cуду за роз’ясненням, чи може він відправити у відставку уряд.