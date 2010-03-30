БЮТ і НУ-НС витребували перерву

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 11.25 на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що представники цих фракцій наполягають на необхідності проведення засідання керівництва фракцій БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” щодо узгодження питань порядку денного сьогоднішнього засідання парламенту.