У міліції кажуть, що Стретович до них звертався
12:24, 01 квітня 2010Політика
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Слідчі просять мовчати
|Костянтин Стогній
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ, не уточнивши при цьому, з якого саме приводу написана ця заява.
«Звернення є СТРЕТОВИЧА, а з якого приводу, це слідчі просили не коментувати. Він звернувся до Київського главку міліції», - сказав К.СТОГНІЙ.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на поінформоване джерело, із сейфа В.СТРЕТОВИЧА у Верховній Раді викрадено 400 тис. доларів.
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