У міліції кажуть, що Стретович до них звертався

Народний депутат України Володимир СТРЕТОВИЧ звернувся до міліції із заявою про скоєння злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ, не уточнивши при цьому, з якого саме приводу написана ця заява.

«Звернення є СТРЕТОВИЧА, а з якого приводу, це слідчі просили не коментувати. Він звернувся до Київського главку міліції», - сказав К.СТОГНІЙ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на поінформоване джерело, із сейфа В.СТРЕТОВИЧА у Верховній Раді викрадено 400 тис. доларів.