Ющенко виступає за консультативний референдум щодо змін до Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за проведення консультативного референдуму з питань внесення змін і доповнень до Конституції, але не виключає “радикальнішого” варіанту.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

На переконання Президента, консультативний референдум - це спосіб зробити кожну людину співучасником цього процесу – “її консультативна позиція буде давати м’який акцент на те, що планується зробити у форматі конституційної реформи”.

“Апеляція до народу посилить процес формування гармонізованих змін і доповнень до Конституції”, - наголосив він.

На думку В.ЮЩЕНКА, ідеально було б створити конституційну комісію з напрацювання змін до Основного Закону, до якої б увійшли представники різних гілок влади. “Думаю, що цю комісію не повинен очолювати ні Президент, ні голова Верховної Ради, щоб ніхто не подумав, що цю Конституцію хтось пише під себе. Нація повинна вийти з продуманими, відповідальними і збалансованими пропозиціями”, - зауважив він. Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що робота цієї комісії має бути публічною.

“Ми говоримо про перший етап, який максимально повинен мобілізувати бажання, волю і устремління різних політичних і громадських сторін, які представляють державні інституції. Дуже важливо, щоб на першому етапі ми домовились про створення однієї комісії, яка б легко трансформувалась потім в рамках парламентських повноважень і народних депутатів, які будуть до неї залучені, у більш специфічну парламентську комісію, яка буде на відповідному етапі створена для технології розгляду і проходження цього питання в парламенті”, - зауважив він.

Президент вважає, що нині не на часі говорити про нову Конституцію: “Можливо, в політичних колах, в суспільстві, будуть погляди, які орієнтуються на те, що краще було б прийняти нову редакцію Конституції. Можливо, набагато легше було б увійти в правильну фазу балансів повноважень відповідних владних інститутів, але для цього треба мати дуже сильну консолідовану волю у парламенті, в уряді, в політичних силах. Думаю, що там атмосфера, яка склалася, не відповідає таким завданням, немає того відчуття, що є такий рівень консолідації і солідарності, який привів би до спільного бачення логістики цього проекту”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він не виключив, що ухвалення змін до Конституції відбуватиметься через референдум. “Найкраще, якби ми йшли в площині норм і процедур Конституції”, - сказав Президент. Він додав, що сьогодні звучить багато пропозицій про Конституційну асамблею. На думку В.ЮЩЕНКА, “це крайні форми реакції на ситуацію, яка склалася”. “Відверто кажу, не я закритий від цього, від цієї дискусії. Але ми ще не почали полеміку на початковій фазі як слід. Нам потрібно зрозуміти позицію сторін, нам потрібно зрозуміти, чи буде сформований супротив, чи неконструктивний підхід, а після цього апелювати можна сильніше до людей, до народу. Але мета першої фази полягає в тому, щоб ми дали шанс кожній стороні відчути потребу у напрацюванні змін і доповнень”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив жаль, що поки його заклики залишаються не почутими, “і це прикро”, наголосив глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО переконаний, що “ця тема ще не захована в архів. Думаю, суспільство з кожним днем все більше розуміє: якщо ми не організуємо цей процес зараз, через півроку, рік у нас будуть набагато гірші обставини... І тоді вже будуть вимагатись більш рішучі радикальні методи, щоб організувати цей процес, і апелювати набагато сильніше до єдиного джерела влади в Україні – до народу”.

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