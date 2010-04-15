Герман: союзником Тимошенко може залишитися тільки бен Ладен

В Адміністрації Президента України вважають, що ініціатива лідера об`єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО заборонити вивезення високозбагаченого урану з території України шкодить міжнародному іміджу держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН.

"Заява, зроблена сьогодні, свідчить про те, що ТИМОШЕНКО хоче відтяти себе від світу, який бореться проти розповсюдження ядерних матеріалів, проти того, щоб ті матеріали потрапили в руки терористів", - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що "після таких заяв у ТИМОШЕНКО на міжнародній арені може залишитися лише один союзник… – Бен ЛАДЕН".

Вона також назвала останні “заяви, кроки і опозиційний стиль Ю.ТИМОШЕНКО” “непродуманим, розгубленим, на межі зриву” і таким, що “викликає багато запитань”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, коментуючи заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про вивезення з України високозбагаченого урану, Ю.ТИМОШЕНКО, заявила, що опозиція розробить законопроект про заборону вивезення такого урану з України.

На її думку, потрібно розробити законопроект, “який дає можливість Україні зберігати на своїй території високозбагачений уран, забороняє його передавати за межі України і тим самим забезпечувати підтримку і необхідний розвиток нашої вітчизняної науки”.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що одноосібне рішення В.ЯНУКОВИЧА про відмову від уранових матеріалів принижує Україну та українських вчених та виключає країну з конкурентного середовища.

«Я думаю, що таке рішення не має стати в Україні реальністю», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт володіння високозбагаченим ураном підвищує вагу держави в міжнародних відносинах, а також дає можливість державі брати участь у всіх значних міжнародних переговорах. “Україна є однією з небагатьох країн, які зробити дуже чіткі кроки щодо відмови від використання ядерної зброї, але в той же час відмовляти Україні в праві використовувати збагачений уран в наукових цілях – це було б стосовно України несправедливо і нелогічно”, - сказала вона.

10 квітня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося у закритому режимі 9 квітня 2010 року. За даними поінформованих джерел УНІАН, це рішення стосувалося ініціативи української сторони відмовитися від запасів високозбагаченого урану.

12 квітня у США Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.