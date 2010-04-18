Ющенко: ми з Качинським сповідували непросту, але правильну філософію

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ім’ям загиблого Президента Польщі Лєха Качинського необхідно назвати вулиці в низці українських міст і сіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив на ролі трагічно загиблого Президента Польщі для України та реалізації її євроінтеграційних прагнень.

В.ЮЩЕНКО також схвально оцінив рішення Одеської міської ради про перейменування однієї з вулиць на честь Л.Качинського. Він висловив переконання в тому, що подібні рішення будуть прийняті у низці інших українських міст і сіл, аби віддати видатному польському політику належну шану за його діяльність на користь України та двосторонніх відносин між нашими державами.

Говорячи про складні аспекти цих відносин, В.ЮЩЕНКО згадав про важливість визнання історичної правди. «Ми з Качинським сповідували непросту, але правильну філософію. Вона полягала в тому, що порозуміння можна досягти лише через примирення і прощення», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також порушив тему Катинської трагедії і висловив сподівання, що у цьому питанні між Польщею і Росією буде досягнуто порозуміння.