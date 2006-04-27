У новому парламенті відкривається ”сезон полювання”

Блок Юлії Тимошенко активно готується до початку роботи сесії нового складу Верховної Ради України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі заступника керівника БЮТ Миколи ТОМЕНКА, він заявив, нагадавши, що відповідно до Регламенту Верховної Ради України підготовку пропозицій щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії ВР здійснює Підготовча робоча група, формування якої організовує Голова Верховної Ради попереднього скликання або його заступники.

За словами М.ТОМЕНКА: «підготовча група формується за квотою: один представник – від 15 народних депутатів. Загальний склад групи має становити 30 депутатів. Таким чином, до Підготовчої групи увійдуть 12 депутатів від Партії регіонів, 9 - від БЮТ, 5 - від «Нашої України», 2 депутати від СПУ та 1 – від КПУ. На ще 1 додаткове місце у складі Групи можуть претендувати Партія регіонів, «Наша Україна» або СПУ. Підготовча група обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря групи. Керівник Підготовчої депутатської групи разом із представниками чотирьох політичних партій (блоків), які отримали найбільшу кількість депутатських мандатів (в даному випадку це Партія регіонів, БЮТ, «Наша Україна» та СПУ) входитимуть до складу Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради, яка вестиме пленарні засідання до обрання нового спікера».

«Наша команда підготувала перелік пріоритетних законопроектів, які будуть розглядатися на першій сесії Верховної Ради. Ці законодавчі ініціативи будуть предметом погодження у коаліційній угоді між БЮТ, «Нашою Україною» та СПУ», - зазначив М.ТОМЕНКО. Він також повідомив, що робоча група, яка зараз працює над підготовкою документів щодо створення коаліції демократичних сил, готує проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики України, програму діяльності коаліції (програму уряду на 5 років діяльності Верховної Ради), а також перелік законопроектів, які будуть підтримуватися коаліцією.

«Тому надзвичайно важливо, щоб вже з першого дня роботи сесії Верховної Ради України коаліційна більшість демократичних сил (БЮТ-НУ-СПУ) займала спільну та солідарну позицію у законотворенні», - зауважив М.ТОМЕНКО.

За словами заступника керівника БЮТ, проблемою на сьогодні залишається відкриття «сезону полювання» на новообраних народних депутатів, які можуть за серйозний політичний чи фінансовий хабар не голосувати разом зі своєю фракцією.

Він звернув увагу на інформацію, за якою Партія регіонів має план, коли вона, не будучи учасником коаліції демократичних сил, прагне «провести» свого Голову Верховної Ради. Ця найбільш фінансово забезпечена фракція переконана, що вона має грошові та організаційні можливості для цього. «Оскільки Партія регіонів в парламенті має 186 мандатів плюс 21 мандат КПУ, то для таємного голосування за нового спікера їй залишається «докупити» всього 19 депутатських голосів», - вважає М.ТОМЕНКО.

На його думку, такому варіантові розвитку подій сприяє позиція багатьох ідеологів «фінансових» голосувань за часів КУЧМИ, консультантів Партії регіонів, які в свій час успішно справилися з процедурою голосування за Володимира ЛИТВИНА як голову Верховної Ради та за Віктора ЯНУКОВИЧА як прем’єр-міністра. «Той стиль голосування базувався на використанні адмінресурсу та на підкупі грошима. Сьогодні у Партії регіонів залишається лише можливість фінансово вплинути на ситуацію», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він додав, що не є таємницею те, що багатьом новообраним депутатам фракції БЮТ та інших демократичних фракцій вже пропонувалися певні кошти для того, щоб всього один раз проголосувати «правильно». «Я впевнений у позиції нашої фракції. Більше того, БЮТ має механізми, які уберігатимуть і нашу фракцію, і кожного окремого депутата від політичного хабарництва», - зазначив М.ТОМЕНКО. Він висловив переконання, що не буде прикладів політичного хабарництва і в «Нашій Україні» та СПУ. «Тому нарешті у Верховній Раді цього скликання не гроші, а політична позиція визначатиме долю керівництва парламенту», - зазначив заступник керівника БЮТ.