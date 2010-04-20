Гриценко: опозиційний уряд Тимошенко більше схожий на карикатуру

Нова опозиція має багато спільного з новою владою – спосіб створення, пропозиції тощо. Насправді головним завданням будь-якої опозиції є пропонування альтернативи, вважає голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони, лідер ВГО «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Сам А.ГРИЦЕНКО називає себе опозиціонером, адже не ввійшов до складу нової коаліції та не підтримував на виборах кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА. Однак, відмовився увійти в опозиційний уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

«Юлія Володимирівна пропонувала стати міністром оборони або віце-прем’єром у своєму опозиційному уряді за кілька годин до прес-конференції, де мала оголосити прізвища. Я відмовився», - поінформував А,ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що цей опозиційний уряд більш схожий на карикатуру, ніж на потужний інструмент опозиції. За словами А.ГРИЦЕНКА, сам склад тіньового Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО викликає подив: «Всім зрозуміло, що і прем’єр-міністр, і віце-прем’єри опозиційного уряду ніколи б не зайняли такі посади у справжньому уряді».

На думку депутата, можливо, більш прийнятним був би принцип ротації голів опозиційного уряду: «З урахуванням того, що до складу опозиції входять декілька політичних сил, протягом декількох місяців надавати повноваження опозиційного прем’єр-міністра Арсенію ЯЦЕНЮКУ, потім – КИРИЛЕНКУ і т. д.».

Не кращі, на думку А.ГРИЦЕНКА, й рішення, які пропонує цей уряд. Наприклад, пропозиція підвищити виплати по народженню дитини, що вимагає забрати гроші в інших категорій громадян – вчителів, солдат, пенсіонерів. Або законопроект про перехід на контрактну армію з 1 січня наступного року.

«Таку ідею пропонував В.ЯНУКОВИЧ. Однак це не означає, що опозиція повинна робити те ж саме, - прокоментував А.ГРИЦЕНКО. - Опозиція має вносити реальні законопроекти, які будуть альтернативами діям влади».

На жаль, за його словами, зараз законотворча діяльність опозиції “більше схожа на істерику, ніж на серйозну роботу”.

А.ГРИЦЕНКО також піддав критиці сам спосіб утворення опозиції, коли «до залишків БЮТ додалися окремі представники НУ-НС». Тобто, опозиція фактично сформована “тушками”, так само, як і нова коаліція.

При цьому А.ГРИЦЕНКО закликав представників опозиції припинити «мірятися рейтингами», оголошувати себе лідерами. Натомість – об’єднати зусилля задля стабілізації ситуації в країні, пропонувати суспільству і владі кращі рішення.

Він також запевнив, що готовий об’єднуватися з іншими опозиціонерами в ситуації, коли влада вдасться до кроків, що суперечать національним інтересам України. Наприклад, у випадку порушення питань щодо терміну перебування Чорноморського флоту РФ, власності української ГТС, державної мови, захисту свободи слова тощо.