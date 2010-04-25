До Мінекономіки масово йдуть на роботу люди з Тендерної палати

В економічному блоці уряду відбувається масове працевлаштування осіб, які раніше були співробітниками або консультантами Тендерної палати України, яка була фігурантом безлічі корупційних скандалів. повідомило "Дзеркалу тижня" (№16, 24-29 квітня) поінформоване джерело.

За його даними, на роботу у Департамент держзакупівель Міністерства економіки були прийняті Т.СЕРГІЄНКО та А.МОВЧАН (адвокати Тендерної палати і Європейського консалтингового агентства), І.МОТОРКО (колишній працівник палати і помічник народного депутата від БЮТ Олега ЛУКАШУКА).

Головним інспектором Держфінпослуг стала 33-річна Вікторія ЖЕСАН. Раніше вона контролювала держзакупівлі продукції харчової та переробної промисловості і сільського господарства Тендерної палати, пише газета.

Крім того, головою Національного агентства України з питань акредитації (підпорядковано Мінекономіки) було призначено Миколу ТОВСТАНОВСЬКОГО, колишнього голову правління Тендерної палати. При цьому, за даними джерел «Дзеркала тижня», звільнення попереднього голови - Дмитра ЗОРГАЧА - відбувалося з порушеннями законодавства. Його п`ятирічний контракт ще не закінчився, а у момент звільнення він знаходився на лікарняному.

Головою Головспоживстандарту було призначено 29-річного Олега ПОВОЛОЦЬКОГО, котрий працював до недавнього часу в керівництві ТОВ «Оператор електронної звітності». Водночас серед засновників ТОВ «Ефективні інформаційні системи», яке є співзасновником ТОВ «Оператор електронної звітності», значаться люди, що працювали в структурах Тендерної палати, відзначає газета.