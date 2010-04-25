У Росії кажуть, що без них Україна не бачила б грошей МВФ

Росія підтримає програму співпраці України з МВФ, реалізація якої дасть змогу Києву одержати кредит в 12 млрд. дол. Про це заявив міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН на зустрічі з російськими журналістами у Вашингтоні, де він брав участь у "весняних зустрічах" МВФ і Світового банку, передає РІА «Новости».

"Я зустрічався з міністром фінансів Греції, а також з віце-прем`єром України Сергієм ТІГІПКОМ... Ми підтримуватимемо Україну, але, повторю, це залежить від завершення роботи місії МВФ", - сказав він.

При цьому він додав, що "Росія зробила важливий вклад у збалансованість економіки України на найближчі роки з урахуванням прийнятого рішення про зниження ціни на газ. Це вимагає й інших заходів, які зараз Україна погоджує з МВФ".

"Без нашої підтримки, швидше за все, Україна не мала б програми МВФ і не одержала б її. Зараз такий шанс є", - додав О.КУДРІН.

Як раніше заявляв С.ТІГІПКО, Україна планує попросити МВФ про надання кредиту в 12 млрд. дол. у рамках нової програми співпраці строком на два з половиною роки.

За його словами, українська влада розраховує досягти згоди щодо нової програми на початку травня й одержати перший транш вже в червні цього року.

Нагадаємо, обсяг діючої дворічної програми stand-by для України, розпочатої в листопаді 2008 року, становитиме 16,4 млрд. дол., з яких виділено більш як 11 млрд. дол. трьома траншами. Четвертий транш в 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте він так і не був наданий у зв`язку з тим, що в країні не було політичної стабільності і досі не прийнятий бюджет на 2010 рік.

Місія МВФ з 24 березня по 2 квітня перебувала в Україні, де проводила переговори з українською владою про продовження співпраці.