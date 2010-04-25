Тимошенко відмовилась іти на "дуель" з Герман

Юлія Тимошенко не братиме участь у ефірі на Першому національному у неділю разом з Ганною Герман.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар лідера БЮТ Марина Сорока.

"Це провокація. Юлія Володимирівна не піде ні на які ефіри з Ганною Герман. Справді, у п`ятницю ввечері нам запропонували, Перший національний прислав лист з пропозицією, щоб Юлія Володимирівна взяла участь у ефірі з пані Герман", - наголосила вона.

"Але відразу, як ми отримали лист, ми сказали, що наша політична сила на цей ефір, який стосується свободи слова, ситуації зі свободою слова, делегує Олега Ляшка", - зазначила Сорока.

За словами прес-секретаря Тимошенко, "Ляшко обов`язково прийде на Перший національний в ефір".

"Хоча Юрій Громницький (ведучий програми "Точка зору", на яку були запрошені Тимошенко і Герман) мені телефонував і сказав: ну якщо пані Юлія Володимирівна не йде на ефір, то ми відмовляємося від тієї пропозиції і будемо проводити ефір у звичайному режимі", - розповіла вона.

"Навіщо зараз ця провокація продовжується - я не знаю. Це, мабуть, потрібно пані Герман, щоб зробити спробу хоча б на один сантиметр піднятися до рівня рейтингових політиків", - зазначила Сорока.

За її словами, "Юлія Володимирівна залюбки візьме участь у ефірі на Першому національному разом з Віктором Федоровичем Януковичем".

На уточнююче питання, чому саме Тимошенко відмовилася взяти участь у програмі, Сорока відповіла: "Тому що пані Герман ще не досягла такого рівня, як Юлія Володимирівна, щоб дебатувати з нею".

Як відомо, раніше прес-служба Першого національного повідомила, що у неділю о 19:00 у програмі "Точка зору" візьмуть участь заступник глави адміністрації президента Ганна Герман і лідер БЮТ Юлія Тимошенко.