Ющенко звернувся до Кучми і Кравчука з проханням

Третій Президент України Віктор Ющенко звернувся до першого і другого глав держави Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми з проханням спільно, від імені трьох президентів, сказати, що нова українсько-російська угода про базування Чорноморського флоту до 2042 року, - це "не українська справа" і цього не можна допустити. Про це він заявив в інтерв`ю "5 каналу".

По словах В.Ющенко, він зробив це "без аналізу, хто що зробив по цій катастрофі - дислокації Чорноморського російського флоту на території України".

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Дмитро Медведєв домовилися, що Росія знизить для України ціни на газ на 30%, а за це термін базування Чорноморського флоту РФ в Севастополі буде продовжений на 25 років. Глава української держави назвав таку домовленість "безпрецедентною в історії відносин між країнами" і подякував російському колезі за розуміння і підтримку. У свою чергу, Д.Медведєв відзначив, що Росія, одержавши такі міжнародно-правові гарантії для своєї військової бази, вкладатиме значні матеріально-фінансові інвестиції в розвиток не тільки ЧФ, але й міста Севастополя. 27 листопада парламенти двох країн повинні розглянути питання ратифікації договорів.

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