Гриценко: я не подам руки Кармазіну, але ми - за одним столом опозиції

18:50, 25 квітня 2010
Політика
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Україна під загрозою

Екс-кандидат у президенти України, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що різні позиції та міжособистісні протиріччя в українських політиків наразі мають відійти на задній план, оскільки «під загрозою Україна як країна і як держава».

Про це він заявив на своєму сайті.

«Рейтинги, різні позиції, міжособистісні протиріччя - все це другорядне і сьогодні має відійти на другий, десятий план. Чому? Бо під загрозою Україна як країна і як держава», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Коментуючи спільні дії опозиційних сил, які не згодні з «пактом ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА», він закликав «не чубитися, коли перед країною постала загроза її цінностям і перспективі існування».

«Я не спілкувався з ЮЩЕНКОМ понад два роки. Але в цій ситуації готовий і з ним сісти за один стіл - приміром, щоб ЮЩЕНКО переконав ПЛЮЩА, ПОЛЯЧЕНКА, ще когось із депутатів, які його поважають, аби вони не додали своїх голосів до пакту ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА. І з БАЛОГОЮ готовий говорити, і з ПИНЗЕНИКОМ, і з багатьма іншими. Я не подам руки КАРМАЗІНУ, але ми сидимо за одним столом опозиційних сил і координуємо спільні дії - заради країни. Це не пафос, це правда», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Також він переконаний, що нова влада, яка «бажає ратифікації пакту ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА, ставить країну під загрозу, навіть цього не розуміючи».

«В них просто інші цінності, по-іншому їх виховували, мабуть», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

«В результаті, те, що повинно сприйматися саме по собі, як природне і очевидне - як небо, Сонце, свобода, повага, мужність, пісня, колір, людина, громадянин, держава - ЯНУКОВИЧ і Кo розуміють по-своєму, або не розуміють взагалі», - підсумував лідер «Громадянської позиції і запросив всіх, хто не згоден міняти цінності на ціни, прийти у вівторок, 27 квітня під стіни Верховної Ради на мітинг спротиву ратифікації «пакту ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА».

Як повідомляв УНІАН, лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО закликала громадян України у вівторок, 27 квітня, о 9-й годині ранку вийти на акцію протесту.

За її словами, необхідно зробити усе для того, щоб угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України не було ратифіковано.

 

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