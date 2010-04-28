Клюєв: держава має зберегти контроль над стратегічними підприємствами

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ переконаний, що в результаті приватизації держава повинна зберегти контроль над стратегічними підприємствами і ринками.

Про це А.КЛЮЄВ заявив у коментарі УНІАН.

Він також повідомив, що для прискорення прийняття якісної програми приватизації доручив детально пропрацювати ситуацію щодо кожного об`єкту, який пропонується для продажу.

Перед затвердженням плану приватизації, переконаний А.КЛЮЄВ, влада повинна надати аналіз стосовно кожного підприємства щодо необхідності продажу, відсутності ризиків для можливостей держави впливати на ситуацію на конкретних ринках. Має бути чітке обгрунтування відносно часток, які підлягатимуть продажу, необхідності проведення підготовчих процедур, основних параметрів конкурсних умов для інвесторів з розвитку підприємств, соціальних і екологічних гарантій.

Згідно з дорученням віце-прем`єра, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном, підготують списки підприємств, які доцільно залишити в державній власності, незалежно від того, чи існують обмеження на їх приватизацію, а також список об`єктів, які пропонується приватизувати.

«У цьому процесі буде винятково державний підхід. Ми не дозволимо поспіхом розтягнути залишки державної власності. У уряду повинні залишитися важелі впливу на стратегічні галузі вітчизняної економіки», - наголосив А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що уряд виступає за створення максимально сприятливих умов для приватного бізнесу і продовження процесу приватизації, проте «до детального обгрунтування і аналізу всіх ризиків важливі об`єкти продаватися не будуть».

«Для нас головне не тільки наповнити бюджет, що, безперечно, важливо, а й забезпечити перспективи для якісного розвитку як окремих галузей, так всієї економіки України», - заявив перший віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Законом «Про Державний бюджет України на 2010 рік» план доходів від приватизації державного майна встановлений на рівні 10,263 млрд. грн.