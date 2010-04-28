Сина Президента вже назвали одним з найперспективніших політиків

Інститут Горшеніна склав рейтинг найперспективніших політиків, який очолили лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК і глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомили УНІАН в інституті, під час експертного дослідження «Майбутнє України» провідні українські експерти, які представляють різні регіони країни, відповіли на питання: «Хто з українських молодих політиків, на вашу думку, матиме найближчим часом найвагоміший вплив на хід політичних подій в Україні?».

В інституті відзначають, що до списку було включено більш як п`ятдесят політиків (депутати Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів, президентської вертикалі, мери міст, керівники громадських рухів тощо), імена яких найчастіше з`являються в пресі, і яким не виповнилося на момент проведення дослідження 40 років. Експертам пропонувалося оцінити молодих політиків за наступними критеріями: інтелект, харизма, наявність (чи відсутність) власної команди, стратегічне бачення завдань, що стоять перед Україною, ресурсна база, інтерес, що проявляється до них з боку ЗМІ.

Підбивши підсумки цього дослідження, експертами Інституту Горшеніна було складено рейтинг найперспективніших політиків у двох номінаціях: «Загальноукраїнський лідер» і «Регіональний лідер».

У номінації «Загальноукраїнський лідер» перше місце розділили А.ЯЦЕНЮК і С.ЛЬОВОЧКІН, набравши по 134 бали, народний депутат України, син Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 129 балів. Далі йдуть: заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ (128 балів), народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА (126 балів), секретар Київради Олесь ДОВГИЙ (120 балів), депутати Андрій ШЕВЧЕНКО (119 балів), Антон ЯЦЕНКО (117 балів), Олена БОНДАРЕНКО (116 балів), Андрій КОЖЕМ’ЯКІН (115 балів), Валерій ПИСАРЕНКО і перший заступник глави Адміністрації Президента Олена ЛУКАШ (по 113 балів)

У номінації «Регіональний лідер» лідером став Олександр ВІЛКУЛ (116 балів). Друга позиція у Василя ГОРБАЛЯ (111 балів). Далі місця розподілилися: Ігор ЦИРКІН (107 балів), Віталій КЛИЧКО (103 бали), Микола ЛЕВЧЕНКО (100 балів), Володимир ГРОЙСМАН (97 балів), Олексій ГОНЧАРЕНКО і Юрій СОЛОВЕЙ (91 бал), Олександр ПАБАТ (87 балів), Юрій ЧИЖМАРЬ (84 бали), Віктор БОНДАР (83 бали).

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, говорячи про це дослідження, наголосив, що нова еліта України, яка дедалі активніше заявляє про свої претензії на роль і місце в українському політичному житті, вимагає пильної уваги. «Це люди нового типу, свідомість яких формувалася в умовах незалежності України і в ринкових умовах. Над ними не тяжіють старі, радянські комплекси. У найближчі десять років саме вони значною мірою визначатимуть обличчя України і стратегічні перспективи розвитку країни», - вважає він.

За його словами, саме тому Інститут Горшеніна досліджує потенціал і можливості нових еліт, нових облич у політиці. К.БОНДАРЕНКО повідомив, що на черзі – дослідження механізмів кадрової ротації у владі і механізмів комунікації всередині суб`єктів української політики. Подібні дослідження для інституту стають традиційними. «За рік багато що змінилося. Це свідчить про динамічність політичних процесів у нашій країні – як у центрі, так і в регіонах. Сподіваємося, що такі дослідження допоможуть самим політикам і експертному середовищу чітко визначитися з орієнтирами і завданнями, що стоять як перед новим поколінням українських політиків, так і перед країною в цілому», - відзначив він.