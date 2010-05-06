Януковичу з Азаровим поскаржилися на «вічний вогонь» з сухого спирту

Ветерани війни – жителі Херсона - написали листа Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ зі скаргою на місцеву владу, котра не стежить за пам`ятниками героям Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, у тексті листа, який було розміщено в місцевій пресі, ветерани повідомляють що «не можуть більше мовчати, оскільки те, що відбувається в нашому рідному місті Херсоні з пам`яттю про Велику Перемогу над фашизмом, доставляє нам серцевий біль і завдає непоправної шкоди іміджу нашого міста».

За інформацією ветеранів, «вже як мінімум два останні роки парк Слави і алея Героїв є негідним і жалюгідним видовищем. Монумент Слави донезмоги запущений, навіть у бронзової фігури матроса-героя не стало автомата: його відбили і не відновили. Зараз якась громадська організація замість автомата вставила йому в руку карикатурну гранату. Соромно дивитися. А колонада на початку алеї Героїв, що являє собою вхід у парк Ленінського комсомолу, який примикає до алеї, де проходять колони демонстрантів, напівзруйнована і розмальована, як і стовпи огорожі, що оточують її; плити при вході вищерблені».

У листі наголошується, що за кілька днів до святкування 65-ї річниці Великої Перемоги, в парку Слави проходять косметичні ремонтні роботи.

«Але яка ціна цих латок? Адже можна все було зробити без поспіху і якісно, а зараз цей увесь ремонт відвалиться вже наступного дня після параду» - вважають автори листа.

Також обурені ветерани Херсона ситуацією з функціонуванням Вічного вогню біля монумента Слави, який уже багато років у Херсоні не горить і при покладанні квітів газ до «вічного» вогню підводять з балона.

«Школи для вшановування героїв, соромно сказати, розкладають навколо пальника сухий спирт і підпалюють!» - обурено повідомляють ветерани.

Також автори звернення вважають, що правоохоронним органам слід перевірити як витрачалися 748 тис. грн., котрі позаминулого року виділялися з міського бюджету на реконструкцію парку Слави.

Крім того, учасники війни обурені тим, що міська Площа Перемоги, яку до 9 травня обіцяв відремонтувати мер Херсона Володимир САЛЬДО, так і нагадує танкодром у роки війни. Дороги, які також мали бути відремонтовані до цієї дати, не краще за фронтові - їздити ними просто неможливо.

Наприкінці листа ветерани просять керівників країни втрутитися в ситуацію, оскільки їм «соромно і боляче дивитися на все це неподобство» і ставлять риторичне запитання: «З якими ж очима на урочистостях з нагоди Дня Перемоги мер Херсона Володимир САЛЬДО говоритиме: «Ніхто не забутий і ніщо не забуте?»

Під листом стоїть більше 100 підписів ветеранів Великої Вітчизняної війни.