Медведєв: Вікторе Федоровичу, ласкаво просимо!

Керівники країн Співдружності незалежних держав вітають приєднання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до своєї Ради і висловлюють готовність до максимальної взаємодії з Україною у справі розвитку потенціалу організації. На цьому наголосив президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ у своєму вступному слові на неформальному самміті глав держав СНД, який відбувся у Москві, передає кореспондент УНІАН.

“Завершуючи своє вступне коротке слово хочу також вітати на нашій зустрічі нового учасника нашої Ради Президента України Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА”, - заявив російський Президент.

Як він також запевнив, всі глави держав “готові до максимальної тісної взаємодії з Україною у справі всебічного зміцнення потенціалу СНД.

“Вікторе Федоровичу, ласкаво просимо!”, - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Після цього Президент України подякував учасникам саміту і особливо Д.МЕДВЕДЄВУ за плідну співпрацю та взаємодію.

“Ми всі один одного добре знаємо...”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Після цього, незважаючи на критичні зауваження українських журналістів, представники організаторів саміту з російської сторони перевали трансляцію виступу Президента України, яка здійснювалась у прес-центрі державної резиденції Президента РФ “Горки”.