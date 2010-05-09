Коломойський: БЮТ намагався домовитися зі мною про вплив на «1+1»

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявляє, що БЮТ намагався домовитися з ним про вплив на інформаційну політику телеканалу «1+1».

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

За словами І.КОЛОМОЙСЬКОГО, після придбання ним теканалу йому «зателефонував Олександр АБДУЛІН (народний депутат України, фракція БЮТ – УНІАН) і запитав, як буде продовжуватися співпраця з каналом».

«Я запитав, що він має на увазі. Він сказав, що раніше на цю співпрацю було виділено певний бюджет. Наскільки я розумію, це були не малі суми - близько 3 мільйонів доларів на рік», - заявив І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«Я сказав Сашку, що тепер цього не буде. Певно, після цього вони зайнялися безпосередньо журналістами. І тепер після зміни власника це викликає от таку реакцію, тому що хтось втратив додатковий заробіток»,- додав бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня журналісти програми ТСН телеканалу « 1+1 » заявили про запровадження цензури на телеканалі.

У відкритому листі журналістів йдеться: "Нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру ”. “ Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується в зверненні.

Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства".

Вони зазначають, що "смілива спроба колеги, Мирослава ОТКОВИЧА, підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента".

Водночас генеральний директор групи “ 1+1 ” Олександр ТКАЧЕНКО спростовує факти тиску і проявів цензури у ТСН. "На щастя, більшість авторів цього листа навряд чи колись зіштовхувалися з проявами цензури в реальному житті", - сказав О.ТКАЧЕНКО. "Інша справа, що в зв`язку зі зміною політичної обстановки в країні багато хто починає плутати власні політичні симпатії з базовими принципами журналістики. Але це питання вже не має ніякого відношення до редакційної політики", - зазначив він.

У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що не втручається в редакційну політику приватного телеканалу «1+1».

Вона запевнила, що під час зустрічі с журналістами телеканалу з’ясувалося, що сюжету М.ОТКОВИЧА, навколо якого виник скандал, насправді ще не існувало. « Була лише ідея підготовки такого сюжету », - уточнила Г.ГЕРМАН.