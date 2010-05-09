У Києві розпочався парад військ

У Києві на Хрещатику та Майдані Незалежності розпочався парад військ з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

На початку урочистого проходження парадних розрахунків відбулося винесення Державного прапору України та автентичної копії Прапора Перемоги, пронесення штандартів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Українських фронтів та “Українського партизанського фронту”, а також 60 бойових прапорів з’єднань і військових частин, які визволяли Україну та країни Східної, Центральної та Південно-Східної Європи від німецько-фашистських загарбників.

Далі Хрещатиком проходять легендарний танк Великої Вітчизняної війни Т-34 з Червоним Прапором на башті та піхотинцями на борту, автомобілі “Вілліс”, ГАЗ-67 з причетники гарматами-“сорокоп’ятками”, вантажівки ЗіС-3 та ЗіС-5, легендарна реактивна система залпового вогню БМ-13 “Катюша”, а також мотоцикли М-72.

За ними у пішому строю крокують 6 парадних розрахунків військовослужбовців, одягнених у військову форму піхотинців, танкістів, авіаторів, військових моряків, бійців партизанських загонів та жінок-санінструкторів часів війни, що представляють військово-історичну дію параду військ.

Урочистий марш Хрещатиком продовжили прапороносна група з прапором Збройних сил України та прапорами видів ЗСУ, рота барабанщиків Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, зведений парадний розрахунок Новоросійсько-Київського полку Президента України та 45-го окремого гвардійського полку спеціального призначення Повітрянодесантних військ Збройних сил Росії, а також парадні розрахунки Військової академії Республіки Білорусь, Національного університету оборони України, 95-ї окремої аеромобільної бригади, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 15-ї авіаційної транспортної бригади та 9-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, 36-ї окремої бригади військ берегової оборони Військово-морських сил України, Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Київського Національного університету Внутрішніх справ України та парадні розрахунки Внутрішніх військ МВС і Національного університету цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Загалом у параді в Києві беруть участь понад 2 600 військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України, а також близько 200 російських і білоруських військовослужбовців.

Музичний супровід урочистих заходів у центрі столиці України забезпечують 17 військових оркестрів, до складу яких увійшло більше 600 військових музикантів.

Також уздовж Хрещатика – від Майдану Незалежності до Європейської площі – у форматі статичної демонстрації розміщена сучасна військова техніка, яка є на озброєнні Збройних сил України.