Янукович обіцяє зробити життя ветеранів гідним їхніх заслуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників та ветеранів війни з 65-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Глава держави зазначив, що 65 років тому український народ здобув велику перемогу, “яка врятувала світ від фашизму”, і саме завдяки подвигу народу ми сьогодні вільно живемо і розбудовуємо країну.

Він подякував всім, хто воював на фронтах та працював у тилу для перемоги. “Сьогодні найвищий наш синівський обов’язок – зробити все, щоб життя наших ветеранів було гідним їхніх заслуг. І ми це зробимо!”, - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ побажав ветеранам війни довгих років життя, міцного здоров`я, бадьорості, любові й поваги рідних, близьких та усього народу.