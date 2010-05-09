У Львові суд заборонив проводити масові заходи до 65-ї річниці Перемоги

10:59, 09 травня 2010
Політика
3280 0

Рішення ухвалили вчора увечері

Постановою Львівського окружного суду від 8 травня, ц.р. у Львові 9 травня заборонено проводити політичним партіям та громадським організаціям масові заходи з нагоди 65-ї річниці Перемоги. Про це повідомив УНІАН перший секретар Львівського міськкому СПУ Василь МУЗИКА.

Він зазначив, що відповідна постанова суду була ухвалена і оприлюднена присутнім на засіданні представникам політичних партій та громадських організацій пізно увечері - близько 22.00 8 травня.

«Згідно з постановою суду всім політичним силам і громадським організаціям, які подали заявки на проведення 9 травня у Львові акцій до Дня Перемоги, забороняється їх проводити», - зазначив В.МУЗИКА.

Він також повідомив, що соціалісти мають намір оскаржити це рішення суду і направити відповідне звернення щодо заборони відзначення Дня Перемоги Президенту України, голові Верховної Ради, Генеральному прокурору України.

«Ми виконаємо рішення суду і не будемо проводити заплановані заходи, однак завтра прийдемо до Пагорба Слави у Львові без партійної символіки і червоних прапорів Перемоги. Прийдемо, щоб покласти квіти і вклонитися воїнам-визволителям похованим тут і віддати шану всім хто виборов велику Перемогу», - наголосив В.МУЗИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 9 травня у Львові об 11.00 біля Пагорба Слави розпочнеться урочистий мітинг з нагоди 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни в якому візьмуть участь голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, командувач військами Західного оперативного командування Юрій ДУМАНСЬКИЙ, представники ветеранських організацій.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter