У Львові суд заборонив проводити масові заходи до 65-ї річниці Перемоги

Постановою Львівського окружного суду від 8 травня, ц.р. у Львові 9 травня заборонено проводити політичним партіям та громадським організаціям масові заходи з нагоди 65-ї річниці Перемоги. Про це повідомив УНІАН перший секретар Львівського міськкому СПУ Василь МУЗИКА.

Він зазначив, що відповідна постанова суду була ухвалена і оприлюднена присутнім на засіданні представникам політичних партій та громадських організацій пізно увечері - близько 22.00 8 травня.

«Згідно з постановою суду всім політичним силам і громадським організаціям, які подали заявки на проведення 9 травня у Львові акцій до Дня Перемоги, забороняється їх проводити», - зазначив В.МУЗИКА.

Він також повідомив, що соціалісти мають намір оскаржити це рішення суду і направити відповідне звернення щодо заборони відзначення Дня Перемоги Президенту України, голові Верховної Ради, Генеральному прокурору України.

«Ми виконаємо рішення суду і не будемо проводити заплановані заходи, однак завтра прийдемо до Пагорба Слави у Львові без партійної символіки і червоних прапорів Перемоги. Прийдемо, щоб покласти квіти і вклонитися воїнам-визволителям похованим тут і віддати шану всім хто виборов велику Перемогу», - наголосив В.МУЗИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 9 травня у Львові об 11.00 біля Пагорба Слави розпочнеться урочистий мітинг з нагоди 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни в якому візьмуть участь голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, командувач військами Західного оперативного командування Юрій ДУМАНСЬКИЙ, представники ветеранських організацій.