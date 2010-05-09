Янукович: без Перемоги у Великій Вітчизняній війні не було б України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що без Перемоги у Великій Вітчизняній війні не було б України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на святковому параді з нагоди 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Звертаючись до ветеранів, Президент підкреслив, що вони чесно відзвітували перед історією, врятувавши світ від фашизму.

«Ви, дорогі ветерани, зберегли і подарували нам Україну, зараз ми будуємо її державність. І це чудово. Адже кожен народ прагне реалізуватися через державність. Ми - за суверенну державу, під небом якої б усі, без винятку, нації і народи почувалися б як дома», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що коли воїні визволяли нашу державу, часто ціною свого життя, у них не питали, якої вони віри, нації чи групи крові.

Він висловив подяку всім ветеранам за їх ратний подвиг.

Також він висловив подяку працівникам тилу, а також подякував матерям та вдовам, які взяли на свої плечі весь тягар чоловічої роботи.

В.ЯНУКОВИЧ назвав символічним, що в цьому році День Перемоги і День матері збіглися в часі.

«В цьому є особливий глибинний зміст – без матерів наших не було б і нашої перемоги», - сказав Президент.