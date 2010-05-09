У Львові сталася бійка за червоний прапор

Центром Львова від оперного театру сьогодні відбулася піша хода – парад ветеранів Вітчизняної війни, на чолі якої їхав бронетранспортер, прикрашений державними стягами України.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію ветеранів, представників антифашистського комітету, КПУ, СПУ супроводжували посилені кордони правоохоронців.

Кордони міліції перекрили рух колони і ветеранів пересадили в автобуси, якими їх відвезли до центру міста до Пагорба Слави, де об 11 год. розпочався мітинг до 65-річчя Перемоги за участю представників влади.

Дії правоохоронців були викликані тим, що у центрі міста на площі біля пам’ятника князю Данилу Галицькому на ветеранів очікували кілька сотень представників ВО «Свобода», які, скандуючи «Смерть москалям!» та «Бандера прийде – порядок наведе», топтали червоні знамена із символікою СРСР, також тримали кількаметровий Державний стяг України, на тлі якого були транспаранти з написами «НКВД, КГБ = гестапо»; «Кожен шостий житель України загинув за роки Другої світової війни».

Під час акції розтоптування червоних прапорів на бруківці біля пам’ятника князю Данилу Галицькому молодий чоловік намагався припинити паплюження символіки підняв один із стягів з бруківки. В цей час на нього накинулися кілька десятків прихильників ВО «Свобода», намагаючись вирвати стяг.

За допомогою працівників міліції сутичку було локалізовано, її учасників затримано.

На даний час представники ВО «Свобода» проводять біля Львівської ОДА мітинг під гаслом «Бандера, Шухевич – наші герої».

Щільні кордони правоохоронців забезпечують правопорядок у центрі Львова та біля Львівської ОДА, а також супроводжують ветеранів і представників політичних партій лівого спрямування, які розпочали свої акції на Марсовому полі у Львові та на Пагорбі Слави.