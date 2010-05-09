Ющенко й Тимошенко обіцяють пам'ятати подвиг ветеранів

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО привітала український народ з 65-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, у привітанні зазначається: “Це свято – наша гордість і наш біль, це сльози радості завойованої свободи і сум за полеглими товаришами, сум за опаленою лихоліттям молодістю”.

Звертаючись до ветеранів війни Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: “Скільки б років не віддаляло нас від того дня, ми будемо завжди вдячні вам за збереження життя людства. Пам`ять про ваш подвиг ніколи не згасне у серцях поколінь. Бо ваш подвиг не має терміну давності. 65 років, 25 тисяч діб безперестанно болять ваші серця за втраченими товаришами юності, тими, хто пройшов з вами бойовими шляхами, хто ділив з вами останню порцію тютюну і хто, не замислюючись, віддавав своє життя за бойового друга чи подругу. Пом’янемо їх сьогодні… Ніхто не забутий – ніщо не забуто. Є слова, які за жодних обставин ніколи не будуть банальними та затертими”.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала ветеранам за мудрість, досвід і терпіння, за те, що протягом всіх цих років ви не втрачали віру в життя, віру в доброту, не втрачали надію.

“Спасибі за те, що, пройшовши через горнило найжорстокішої війни в історії людства, ви залишилися добрими і людяними. Спасибі вам за те, що кожного року в цей день наші очі наповнюються сльозами, коли ми бачимо вас знову в строю з нагородами. Такі приклади героїзму для нас дуже потрібні сьогодні. У день свята хочу побажати вам міцного здоров’я, довголіття, сил і життєвої енергії. Нехай нащадки будуть гідними вашого Подвигу. Я впевнена: ніхто і ніколи не здолає наш народ, доки в нашій країні буде жити історична пам`ять про ціну, заплачену за Велику Перемогу”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

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Ветеранів та громадян України з Днем Перемоги привітав колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це повідомляє сайт “Нашої України”.

Як зазначив екс-президент у своєму привітанні, “у День Перемоги у Другій світовій війні кожен із нас має осмислити те, як 65 років тому наші батьки, діди і прадіди, не думаючи ні хвилини, віддавали свої життя, щоб перемогти зло, щоб на їхній землі не було військового батога, щоб їхні жінки, сім’ї, діти жили у вільній країні. Їм не потрібні були причини та аргументи, щоб вигнати ворога зі своєї Батьківщини. Їм не потрібні були прапори, щоб воювати, бо на кону було найдорожче – життя їх близьких та доля їх країни”.

Він зауважив, що “ми можемо захоплюватися їх героїзмом та, водночас, сумувати, що на наш рід випала така чорна трагедія та важке випробування”. “Ми з гідністю витримали його. Сьогодні перед нами незрівнянно менші виклики, але ми зобов’язані, пам’ятаючи, якою ціною нам дана Україна, боронити її незалежність та стояти на захисті інтересів держави. Для цього нам треба небагато – бути разом”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Звертаючись до ветеранів екс-президент підкреслив: “Ми віддаємо вам шану за ратний подвиг, за доблесть і героїзм, нескоренну силу духу, за відданість Батьківщині. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі перед пам`яттю мільйонів загиблих на полі бою, розстріляних у каральних акціях, спалених у концтаборах, замучених у катівнях. Вічна їм і світла пам`ять”.

“Ми завжди будемо пам`ятати цей великий людський подвиг. Україна буде завжди вдячна своїм рятівникам”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.