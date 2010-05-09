У Луцьку відбулася урочиста хода ветеранів війни та мітинг вояків УПА

У Луцьку до Дня Перемоги відбулася урочиста хода ветеранів війни та мітинг вояків Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистою ходою з Театрального майдану до Меморіалу Пам’яті розпочалися сьогодні заходи, присвячені 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У них взяли участь ветерани, перші особи області та міста, представники влади, громадських організацій та, безпосередньо, лучани й гості міста. На Меморіалі Пам’яті відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків. А на майданчику біля стадіону „Авангард” для ветеранів війни діє сьогодні „Солдатська кухня”. Також на сьогодні заплановано низку різноманітних урочистих заходів, зокрема, безкоштовна демонстрація фільмів про війну, концерти та святковий феєрверк.

Натомість, альтернативний мітинг біля пам’ятника Тараса Шевченка провели активісти братства ветеранів ОУН-УПА разом із представниками демократичних сил. Там відбулася поминальна панахида і мітинг-реквієм із вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Учасники мітингу стояли із синьо-жовтими прапорами та плакатами «9 Травня - день скорботи, а не перемоги», «Історію України писати українцям!», «Україна - не колонія Росії», «Я - захисник Української держави».

Також у Луцьку впродовж сьогоднішнього дня ветерани можуть скористатися безкоштовним проїздом у міських таксі.