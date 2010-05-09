Львівські студенти розвішували траурні стрічки на державних прапорах

Сьогодні, близько 7-ї години ранку, у центрі Львова правоохоронцями було затримано шестеро юнаків, які розвішували траурні стрічки на державних прапорах України – вивішених на будинках з нагоди святкування Дня Перемоги.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, хлопців, які виявилися студентами львівських вищих навчальних закладів, затримали для дачі свідчень і після складення адмінпротоколу про адмінпорушення їх було відпущено.

За словами затриманих, чорні стрічки ними розвішувались у знак жалоби за жертвами Другої світової війни, оскільки «для українців це не свято Перемоги, а траур за загиблими”.

Працівники комунальних служб міста ще вранці, до проходження параду ветеранів, зняли чорні стрічки з кількох сотень державних прапорів України.