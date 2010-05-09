Янукович обіцяє, що майбутнє дітей і матерів в Україні буде щасливим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жінок з Днем матері.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

“Цього року День Матері співпав з величним святом – Днем Великої Перемоги. І я бачу в цьому глибокий символічний зміст. Бо без матерів не було б нашої Великої Перемоги”, - йдеться у привітанні.

Президент зазначив, що низько вклоняється матерям-вдовам, які в тяжкі воєнні часи самі вивели в світ дітей-напівсиріт, навчивши їх жити по совісті, а також тим, які виховали повоєнні покоління, котрі відбудували нашу країну.

“Я дякую матерям - нашим сучасницям, які ростять покоління нинішніх будівничих процвітаючої держави. Нехай наші діти завжди будуть здоровими і радують матерів своїми успіхами і здобутками. Як Президент я зроблю все, щоб майбутнє дітей і матерів було щасливим в Україні”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент побажав матерям здоров’я і добра.

“Нехай Матір Божа тримає усіх нас під своїм святим Покровом”, - підкреслив він.