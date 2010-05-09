У Рівному вшанували радянських воїнів і командувача УПА-Північ

Сьогодні вперше за роки незалежності України центральною вулицею Рівного під час військового параду на честь Дня Перемоги пройшла важка військова техніка, зокрема, системи залпового вогню, ракетний комплекс та бранетранспортери.

Як передає коерспондент УНІАН, особливістю урочистих заходів також стало те, що у парадній колоні, крім військовослужбовців, ветеранів війни, представників ввлади, політичних та громадських організацій, йшли школярі, які тримали великі фото своїх родичів-ветеранів із сімейних архівів. Усього було представлено понад 140 таких світлин.

Учасники урочистих заходів завершили ходу на Дубенському меморіальному військовому кладовищі, де відбувся мітинг.

Урочисті заходи розпочалися з покладання квітів до пам’ятника «Загиблим за Україну» на знак суспільного примирення і вшанування пам’яті усіх, хто загинув за визволення України. А згодом такі ж квіти і вінки було покладено і до пам’ятника командиру УПА-Північ генерал-хорунжому Климу Савуру (Дмитру Клячківському).

Група націонал-патріотичних і громадських організацій краю взяла участь в урочистих заходах в урочищі Лісничівка, приблизно за 20 кілометрів від обласного центру, де загинув командир УПА у бою із загоном НКВС у лютому 1945 року. На місці загибелі легендарного повстанського командира панахиду відслужив митрополит Рівненський та Острозький УПЦ Київського патріархату ЄВСЕВІЙ.

Увечері на пагорбі Слави в обласному центрі відбувається акція «Вінок пам’яті та скорботи». В її рамках проходить театралізоване дійство, грає військовий оркестр, також буде дано артилерійський салют.