"Батьківщина" заявляє про тиск ДАІ на перевізників у Тернополі

Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» заявляє, що ДАІ здійснює тиск на перевізників, аби ті не доставляли людей з області до Києва 11 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті обласної організації ВО «Батьківщина».

«Після участі чисельної делегації з Тернопільської області в акції під стінами Верховної Ради України 27 квітня керівництвом ДАІ за вказівкою начальника Управління МВС України в Тернопільській області проведено «профілактичні бесіди» із перевізниками, під час яких їм «рекомендовано» не здійснювати перевезення учасників політичних акцій, що в майбутньому будуть проводитись в столиці, а особливо - 11 травня 2010 року», – сказано в заяві.

У ній представники «Батьківщини» також висловлюють переконання, що «такі дії керівництва ДАІ та начальника Управління МВС України в Тернопільській області є порушенням права громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, що визначено статтею 39 Конституції України».

«Органи МВС поступово перетворюються на виконавців програми ЯНУКОВИЧА щодо знищення демократичних цінностей в Україні та гноблення українського народу задля продовження здачі державних інтересів Росії», – підсумовують у своїй заяві представники «Батьківщини».

Вони також додали, що позицію партії щодо недопустимості утисків прав громадян з боку керівництва обласної міліції та ДАІ буде заявлено завтра, 11 травня, під час пікетування обласного управління міліції.