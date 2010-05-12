Тимошенко прийшла у Генпрокуратуру

Екс-прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прийшла до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для отримання постанови про порушення кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй невідомо, про яку саме справу йде мова. За словами лідера БЮТ, у повістці вказано лише номер справи №4912-93.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що за інформацією, яку вона має, ця справа порушена саме за вказівкою чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який таким чином планує звести з нею рахунки.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА повідомила, що 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО викликають до Головного слідчого управління ГПУ для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

"Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня о 10.00 її викликають до Головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті намагання її дискредитувати та обмежити пересування Україною та світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, аби послабити діяльність об’єднаної опозиції", - сказала М.СОРОКА.

За словами прес-секретаря, в Генеральній прокуратурі не поінформували, про яку саме кримінальну справу йдеться.