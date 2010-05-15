У МЗС стверджують, що Україна Тузлу не втратить

Міністерство закордонних справ України спростовує заяви опозиції про те, що в результаті делімітації українсько-російського морського кордону Україна втратить острів Тузла.

Про це йдеться в заяві Департаменту інформаційної політики МЗС України, яка є в розпорядженні УНІАН.

«У МЗС України дуже здивовані заявами представників української опозиції щодо переговорів про делімітацію кордону між Україною і Російською Федерацією в Керченській протоці. Питання про приналежність острова Коса Тузла Україні на цих переговорах не порушується і ніколи не порушувалося. Острів є невід`ємною частиною території Української держави, що повністю визнається Росією», - наголошується в заяві.

У МЗС упевнені, що будь-які спекуляції з цього приводу є «свідоцтвом спроб окремих політиків, все ще нездатних примиритися з поразкою на демократичних і міжнародно визнаних виборах, ввести в оману суспільство і штучно ускладнити для української дипломатії хід переговорів, що успішно просуваються останніми місяцями, про делімітацію морського кордону з Росією».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в результаті делімітації українсько-російського морського кордону Україна втратить острів Тузла.

«Йдеться про Керченську протоку – це вихід України в Азовське море, це острів Тузла, за який Україна достатньо сильно боролася. І якраз на базі такої делімітації кордонів Україна втрачає Тузлу і втрачає вихід в Азовське море", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

12 травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною і Росією про демаркацію державного кордону буде створена відповідна робоча група, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема, щодо острова Коса Тузла.

Довідка УНІАН. Україна і Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їх берегами. В цьому випадку штучно виритий в мілководій протоці Керч-Єнікальський канал, яким судна проходять до кількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести межу по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинене 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

5 травня 2010 року міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що Україна і Росія створять спільну Комісію з питань спільної експлуатації Керч-Єнікальського судноплавного каналу.