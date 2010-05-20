Хорошковський підписав протокол з ФСБ

Керівники Служби безпеки України і ФСБ Росії домовилися про порядок перебування офіцерів російської контррозвідки, що забезпечують безпеку Чорноморського флоту РФ у місцях його тимчасової дислокації на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 19 травня в Одесі голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександр БОРТНІКОВ провели нараду з питань співробітництва між спецслужбами.

На нараді сторони наголосили, що за останні п’ять років у відносинах спецслужб накопичилося багато проблем, які необхідно вирішувати спільними зусиллями. Насамперед йдеться про боротьбу з міжнародним тероризмом, кіберзлочинністю, міжнародними організованими злочинними угрупованнями, які монополізували окремі сфери кримінального бізнесу (контрабанда наркотиків, нелегальна міграція тощо).

Особливу увагу сторони звернули на питання контррозвідувального захисту економіки, зокрема, у сфері забезпечення безпеки об’єктів атомної енергетики та промисловості, захисту внутрішніх ринків високотехнологічної продукції України і Росії.

Учасники наради визначили подальші дії з активізації прикордонного співробітництва у сфері недопущення нелегального перетину українсько-російського кордону, ліквідації каналів нелегальної міграції та контрабанди.

За результатами переговорів підписано підсумковий документ, який регламентує наступні кроки співробітництва між спецслужбами, зокрема налагодження обміну інформацією і створення експертних груп.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ та О.БОРТНІКОВ підписали також протокол до Договору про співробітництво і взаємодію між Службою безпеки України та Міністерством безпеки Російської Федерації (це міністерство існувало з 24 січня 1992 року по 21 грудня 1993 року і було реорганізоване у Федеральну службу контррозвідки РФ - УНІАН), який регулює перебування офіцерів ФСБ, що забезпечують безпеку ЧФ РФ у місцях його тимчасової дислокації, на території України.

Протокол передбачає організацію обміну інформацією, проведення узгоджених заходів з виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності, спрямованої проти безпеки ЧФ РФ і такої, що загрожує національній безпеці України і Російської Федерації.

Документ передбачає, що інформація про співробітників ФСБ, які забезпечують безпеку Чорноморського флоту РФ на території України, буде своєчасно і у повному обсязі надаватися і узгоджуватися з українською стороною. Протокол діятиме упродовж п’яти років.