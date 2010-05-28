У Тимошенко розказали про «махінації» уряду Азарова

Нинішня влада не виконує закон про підвищення соціальних стандартів і обманює своїх виборців, які розраховували на підвищення пенсій, зарплат та стипендій, заявляє екс-міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ми всі пам’ятаємо, що в ході виборчої кампанії ЯНУКОВИЧ обіцяв, що мінімальна пенсія буде встановлена в розмірі 1200 грн., а середня пенсія буде 2000 грн. Однак наразі згідно з держбюджетом мінімальна пенсія у 2010 році збільшиться всього на 39 грн.», - підкреслила вона.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, 7,4 млн. пенсіонерів отримали підвищення пенсій на 75 грн. 60 коп., а ще 2 мільйони пенсіонерів отримали підвищення пенсій всього на 3-4 грн.

При цьому, за словами Л.ДЕНІСОВОЇ, 4 млн. 200 тис. пенсіонерів взагалі не отримають підвищення пенсій, а є приклади, коли внаслідок перерахунків цим урядом розмір пенсій взагалі зменшувався.

«Внаслідок перерахунків уряду АЗАРОВА пенсіонери будуть отримувати пенсію в тих розмірах, які були нараховані ще урядом Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначила Л.ДЕНІСОВА.

За її словами, уряд М.АЗАРОВА також грубо порушує закон про оплату праці “через махінації” з тарифною сіткою та не виконує зобов’язання кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА щодо підвищення зарплат перед 3,5 млн. працівниками бюджетної сфери.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, згідно з держбюджетом-2010, зарплата бюджетників протягом року збільшиться всього на 53 грн., або на 6%, при інфляції більше 13%.