Тимошенко в Америці частували крабовим пирогом (фото)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привезла в Україну зі США нагороду «За честь та визнання» від Республіканської партії.

Вручення нагороди відбулось на банкеті пам`яті Рональда Рейгана у рамках 34-ї щорічної конференції у форматі «Conservative Political Action Conference». На банкеті були присутні більше двох тисяч осіб, його транслював у прямому ефірі один з американських телеканалів.

Американські політики, які за рангом сиділи в президії, перед двома тисячами людей в залі та мільйонами телеглядачів, що спостерігали за шоу у прямому ефірі, налягали на крабовий пиріг, запиваючи його хто - білим, а хто - червоним вином.

Українську гостю посадили серед перших осіб Республіканської партії. Юлія Тимошенко, правда, більше пригублювала бокал з водою.

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