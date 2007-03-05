Тимошенко в Америці частували крабовим пирогом (фото)

19:01, 05 березня 2007
Політика
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На банкеті було більше двох тисяч осіб

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привезла в Україну зі США нагороду «За честь та визнання» від Республіканської партії.

Вручення нагороди відбулось на банкеті пам`яті Рональда Рейгана у рамках 34-ї щорічної конференції у форматі «Conservative Political Action Conference». На банкеті були присутні більше двох тисяч осіб, його транслював у прямому ефірі один з американських телеканалів.

 Виступи промовців транслювалися на великі монітори

Американські політики, які за рангом сиділи в президії, перед двома тисячами людей в залі та мільйонами телеглядачів, що спостерігали за шоу у прямому ефірі,  налягали на крабовий пиріг, запиваючи його хто - білим, а хто - червоним вином.

Витер губи серветкою. І… пішов вручати нагороду Юлії Тимошенко...

Українську гостю посадили серед перших осіб Республіканської партії. Юлія Тимошенко, правда, більше пригублювала бокал з водою.

Повністю матеріал про банкет і участь у ньому Юлії Тимошенко читайте тут.

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