Ющенко про американські ракети, Польщу та енергетику

Україна завжди буде проводити політику, спрямовану на посилення міжнародної безпеки.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв’ю Польському телебаченню (TVP) та польському виданню «Дзєннік», яке він дав напередодні свого робочого візиту до Республіки Польща.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідаючи на запитання щодо розташування системи ПРО США на території Польщі, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання перебуває виключно у компетенції цієї країни.

Президент зазначив, що люди повинні бути якомога більше поінформовані на цю тему. «Ми повинні глибше знати зміст ідеї, яка вкладається у цей проект. Тому ми говоримо, що для нас дуже важливі ті консультації, які буде проводити американська сторона не тільки у Польщі, у Чехії, але й в Україні», - сказав він в інтерв’ю.

Глава держави висловив переконання, що «чим сильніша, адекватніша модель» колективної безпеки буде розроблена, тим більший внесок це у політику миру, зокрема, на європейському континенті.

Говорячи про мету свого візиту до Польщі, В.ЮЩЕНКО зазначив, що планує обговорити зі своїм польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ ключові питання двосторонньої співпраці. Перш за все, йтиметься про початок переговорного процесу навколо поглибленої угоди Україна - ЄС. «Для нас дуже важлива позиція Польщі, наших східних друзів, одностайна позиція щодо європейських перспектив України», - наголосив він.

Окрім того, обговорюватимуться питання енергетичної співпраці. «У нас на порядку денному є три-чотири проекти енергетичного характеру, які носять не лише двосторонній, а й, по суті, континентальний характер», - сказав Президент.