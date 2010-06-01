Янукович знову дає привід для протистояння в Раді?

Фракції БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона» виступають категорично проти прискореного розгляду законопроекту про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту від імені двох фракцій народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС).

«Ми визнаємо, що засади мають бути прийняті», - заважив депутат.

За його словами, даний законопроект ВР може ухвалити у першому читанні.

Водночас А.ГРИЦЕНКО додав: «Ми категорично проти того, щоб повторився сценарій подій, які відбулися в парламенті 27 квітня».

За словами А.ГРИЦЕНКА, у фракціях вважають, що цього четверга недоцільно розглядати законопроект про засади внутрішньої та зовнішньої політики України у першому читанні.

За його словами, фракції БЮТ і НУ-НС вважають, що спочатку даний проект закону має бути опублікований у газеті «Голос України», його мають обговорити експерти та народ.

У відповідь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголосив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «має право вимагати невідкладного розгляду законопроекту, і ми повинні виходити з того, що ми маємо його розглянути, але ніхто не говорить про те, що будемо гнати і розглядати його за скороченою процедурою».

В.ЛИТВИН зазначив, що завтра даний законопроект буде оприлюднено в «Голосі України». За словами спікера, навіть якщо у четвер парламент ухвалить його у першому читанні, то потім будуть 14 днів «для його осмислення» і внесення пропозицій до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав і вніс до Верховної Ради проект Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» як невідкладний.