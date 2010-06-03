Експерт бачить, що Партія регіонів риє собі яму

Місцеві вибори в Україні найвірогідніше будуть проведені восени 2010 року. У цьому переконані експерти-політологи Денис ДЕНИСЕНКО, Ігор ЖДАНОВ, Віталій КУЛИК та Олег КИЛИМНИК.

Про це УНІАН повідомили у «Центрі політичного консалтингу», який проводив відповідне опитування.

Пояснюють свою точку зору експерти рейтингом Партії регіонів, який вже на початку зими почне стрімке падіння.

«У першу чергу це вірно з точки зору політичної доцільності – до цього часу рейтинги Партії Регіонів ще істотно не знизяться, вертикаль влади вже буде сформована, інші політичні сили будуть ще на спаді - отже, регіонали матимуть всі комфортні умови для отримання потрібного результату на цих виборах. З іншого боку, для БЮТ та Блоку Литвина, з власної точки зору політичної доцільності, набагато зручніше провести місцеві вибори навесні 2011 року», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Що ж до інших політичних сил, на переконання О.КИЛИМНИКА, то в них ситуація діаметрально протилежна: коли падає рівень підтримки діючої влади, автоматично набирає бали опозиція.

«Це значить, що після зими опозиція була б у більш електорально привілейованому стані, ніж тепер. Тому максимально відтягнути проведення місцевих виборів - в їхніх інтересах», - підкреслив він.

Стосовно системи виборів, за якою обиратимуть місцеву владу, на думку експертів-політологів, правлячій коаліції навіть без голосів фракції Литвина вдасться протягнути рішення про запровадження змішаної, мажоритарно-партійної виборчої системи.

«Регіонали прекрасно розуміють, що в західних областях вони не наберуть необхідного рівня підтримки, тому їм вигідно діяти через мажоритарників, з якими легше домовлятися, оскільки вони не мають ніяких політичних чи партійних зобов`язань. У такому випадку більшість у місцевих радах можна буде формувати так званими "тушками", - відмітив Д.ДЕНИСЕНКО. - З іншого боку, один з учасників коаліції - Блок Литвина - не налаштований підтримувати проведення виборів восени. Але запас міцності у регіоналів є - з комуністами вони, швидше за все, домовляться й зможуть втілити це рішення у життя», - вважає він.

На думку В.КУЛИКА, сьогодні регіонали зацікавлені в тому, щоб побудувати політично контрольовану горизонталь на місцевому рівні, але проблема в тому, що змішана виборча система консервує не просто адміністративний ресурс. Вона консервує негативний клімат у регіонах, і буде сприяти розвитку автономних фінансово-промислових груп (ФПГ), орієнтованих на місцеві інтереси.

«Партія Регіонів риє собі яму, оскільки ці ФПГ згодом увійдуть у конфлікт із центральним партійним керівництвом. Таким чином, з однієї сторони регіонали сформують лояльну владну горизонталь, з іншої сторони це буде загрожувати тим, що автономні ФПГ будуть відколюватися та можуть піти у вільне плавання», - зазначив В.КУЛИК.

Втім, на думку експертів, сьогодні не варто відкидати й питання концентрації фінансового ресурсу для проведення виборів на місцях.

«Оскільки на сьогоднішній день найбільший вплив на фінансові потоки та адміністративний ресурс має Партія регіонів, для них проведення виборів восени може стати своєрідним політичним "бліцкригом", мета якого - остаточно сконцентрувати владу в країні у своїх руках, - вважає Д.ДЕНИСЕНКО. – Однак, якщо й надалі з боку влади буде тривати такий тиск, у тому числі й у питанні місцевих виборів, цілком можливо, що це призведе до вибуху у суспільстві та серйозних заворушень. Адже, попри все, громадянське суспільство в Україні стало іншим, воно більше не відчуває колишнього страху перед владною машиною», - наголосив експерт.