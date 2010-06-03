Янукович вимагає за 5 років приватизувати все, що залишилося

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає впродовж 5 років завершити приватизацію державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу у палаці “Україна”.

"Висуваю завдання: завершити впродовж 5 років приватизацію державного майна як широкомасштабний проект трансформації державної власності", - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що в сфері приватизації мають бути здійснені реформи таким чином, щоб покращився бізнес-клімат. За його словами, у власності держави мають залишитися ті об’єкти, які «забезпечують виконання державою своїх основних функцій та національну безпеку».

«Для цього слід прийняти нову державну програму приватизації та істотно вдосконалити приватизаційне законодавство», - підкреслив Президент.

Він також наголосив про необхідність запровадження заходів, спрямованих на протидію рейдерству та покращення ефективності управління підприємствами державного сектору.