ЗМІ: для Януковича ремонтують резиденцію на Липській

У червні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переїде до резиденції на вул. Липській, 4. В Адміністрації Президента цього поки що не підтверджують.

Про це з посиланням на свої джерела пише газета «Сегодня».

Газета нагадує, що київські водії продовжують стояти в заторах, пропускаючи кортеж Президента, який кожного ранку їде з «Межигір’я» (с. Нові Петрівці) через весь Київ на роботу. А потім увечері повертається назад. Кілька місяців тому заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН сказала, що розглядається можливість переїзду В.ЯНУКОВИЧА в одну з будівель в центрі Києва, щоб не створювати труднощів киянам. «Поки що цього не сталося, але в АП ходять чутки, що станеться вже в середині червня. Переїде Президент нібито до резиденції в особняку на Липській, 4», - пише «Сегодня».

«У вітальні та кухні змінили паркет, - сказав нам один із радників Президента. - Зараз йде ремонт другого поверху, де буде робочий кабінет і спальня Президента». Але офіційно інформація про переїзд не підтверджується. «Мені про це нічого не відомо», - сказала Г.ГЕРМАН.

Що стосується обіцянок ДАІ полегшити життя водіям під час проїзду кортежу Президента, то поки що зроблено небагато. У ДАІ МВС України виданню повідомили, що збільшили кількість регулювальників: «Вони під час проїзду кортежу управлятимуть автопотоком так, щоб зменшити затори. Можливо, скоротимо і час простою автомобілів до і після проїзду кортежу. Зараз це близько 3 хвилин. (Водії стверджують, що реально їм доводиться стояти хвилин 10-15.)».