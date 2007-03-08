Богатирьова вважає, що коаліція приречена працювати з Ющенком

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що Україна потребує нових змін до Конституції. Про це вона заявила в інтерв`ю журналу "Профіль".

На її думку, очевидним фактом є те, що Україна повільно рухається в інституційну безвихідь. "Тому без змін до Конституції вже не обійтися. Та і виявилося дуже багато охочих пограти на змінах Конституції з різних сторін. Хоча я як і раніше вважаю, що проблема не тільки в тексті таких змін", - підкреслила вона.

Так само очевидним Р.БОГАТИРЬОВА вважає те, що Президент, попри все, дуже сильна політична фігура, здатна юридично на багато що. "Інститут Президента буде, і ніщо його зараз не може поколивати. За даними одного з соцопитувань, ліквідовувати інститут Президента хотіли б лише 20% громадян. Значить, інші 80% цю ідею принаймні не підтримують! Народні депутати не можуть йти проти народу! Отже ми приречені працювати разом і шукати компроміси. Правда, з двох сторін", - підкреслила координатор парламентської більшості.

Говорячи про можливий компроміс щодо політреформи, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що оскільки політика - це мистецтво можливого, то, звичайно ж, домовитися вони б хотіли завжди. "Інше питання, на якій платформі? З одного боку, ми зобов`язалися твердо дотримуватися договору, який, по суті, є і якоюсь політичною програмою, підписаною членами антикризової коаліції", - сказала вона, додавши, що, можливо, ще немає повного усвідомлення цього факту, але саме антикризова коаліція разом з урядом сьогодні є ключовим чинником національної стабільності.

"Через свою функцію ми приречені генерувати не тільки антикризові ідеї, але й боротися за реформи. А опозиція встановила в парламенті таку здорову-прездорову гаубицю і стріляє поки що гнилими гарбузами по всіх наших ініціативах. Опозиція гранично цинічна в боротьбі за владу. Якщо їй вигідно використовувати нас, щоб побити Президента, вона це робить з посмішкою Каїна на обличчі, а потім, заховавши зуби, пояснює не соромлячись, що, мовляв, завтра вона сама особисто у влади цим скористається. Звичайно, наші ситуативні союзи можливі і завтра, але я ненавиджу цю брехню, що точить душу моєї країни. Опозиція весь час діє методом лову риби на порожній гачок або прив`язування до нього якоїсь незначної обгризеної червоної ганчірочки", - підкреслює Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначає, що у коаліції немає 300 голосів для модернізації Конституції. "І знову ж таки питання - з ким її модернізувати? З БЮТ у нас дуже великі розбіжності, з Президентом також, хоча значно менш принципові. Але як домовитися? Ми постійно відчуваємо штучні мікроконфлікти, нав`язувані нам по лінії Кабмін-Секретаріат Президента. Тому тут має проявити себе парламент, який володіє найбільшою повнотою влади в цьому питанні", - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.