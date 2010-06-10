Голову Тернопільського облУВС міністр звільнив за провину його заступника

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ звільнив начальника Управління МВС у Тернопільській області Василя ПОЛІЩУКА за те, що його заступника було звинувачено в зловживанні службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Начальника облУВС Тернопільської області усунуто з посади у зв`язку з тим, що його заступник зловживав службовим становищем», - сказав А.МОГИЛЬОВ.