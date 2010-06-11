У Київській мерії попрощалися з Олександром Зінченком (фото)

У Колонній залі КМДА сьогодні відбулося прощання з депутатом від БЮТ у Київській міській раді, генеральним директором Національного космічного агентства України (2009-2010) Олександром Зінченком.

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з О.Зінченком приїхали депутати Київради і Верховної Ради України, відомі політичні і громадські діячі, журналісти, митці.

Поховали Олександра Зінченка на Байковому цвинтарі.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Зінченко помер від важкої хвороби 9 червня.