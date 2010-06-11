У Київській мерії попрощалися з Олександром Зінченком (фото)
17:59, 11 червня 2010Політика
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Політик помер позавчора
У Колонній залі КМДА сьогодні відбулося прощання з депутатом від БЮТ у Київській міській раді, генеральним директором Національного космічного агентства України (2009-2010) Олександром Зінченком.
Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з О.Зінченком приїхали депутати Київради і Верховної Ради України, відомі політичні і громадські діячі, журналісти, митці.
Поховали Олександра Зінченка на Байковому цвинтарі.
Як повідомляв УНІАН, Олександр Зінченко помер від важкої хвороби 9 червня.
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