Помер Олександр Зінченко

Сьогодні на 54-му році життя помер депутат Київради від БЮТ Олександр Зінченко.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар О.Зінченка Ганна КАЛИНА.

За її словами, О.Зінченко помер у лікарні “Феофанія”.

При цьому Г.КАЛИНА не повідомила про причини смерті О.Зінченка, пообіцявши, що детальну інформацію надасть завтра, 10 червня.

О.Зінченко народився 16 квітня 1957 року у місті Славута Хмельницької області.

У 1979 році закінчив Чернівецький держуніверситет (фізик, викладач фізики), у 1992 році - московську Академію суспільних наук за фахом "політологія". З 1979 по 1983 рр. працював інженером кафедри теоретичної фізики Чернівецького держуніверситету. З 1983 по 1992 рр. зробив кар`єру в комсомолі. Почав заступником секретаря університетського комітету ЛКСМУ, а закінчив головою виконкому координаційної ради ЦК ВЛКСМ в Москві.

З 1992 по 1998 рр. О.Зінченко працював у бізнес-структурах. У 1995-1998 рр. був гендиректором ЗАТ "Українська незалежна ТБ-корпорація (телеканалу "Інтер")", створеного за його безпосередньої участі.

У 1998 і 2002 рр. обирався народним депутатом України. У Верховній Раді ІІІ скликання очолював фракцію СДПУ(о). У парламенті IV скликання був заступником голови парламенту (до січня 2005 року).

З січня по вересень 2005 р. О.Зінченко обіймав посаду державного секретаря України (очолював Секретаріат Президента Віктора ЮЩЕНКА).

У 2008 році став депутатом Київради від БЮТ.

11 лютого 2009 року був призначений директором Національного космічного агентства України.

Після приходу до влади уряду Миколи АЗАРОВА 17 березня 2010 р. пішов у відставку.