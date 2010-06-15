В Україні створюють податковий рай для олігархів?

Уряд громадянського суспільства, який було створено за ініціативою Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух Олега Рябоконя», прийшов до висновку, що останні зміни в податковому законодавстві можуть привести до створення “податкового раю” для олігархів.

Мова йде про звільнення від оподаткування дивідендів з іноземних джерел, повідомили УНІАН у прес-службі ВГО. Так, згідно з законом №2156, який був підписаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та вступив в силу 19 травня 2010 року, від оподаткування звільняються дивіденди, що отримуються українськими холдингами від їх “пов’язаних” іноземних компаній. З одного боку, ця законодавча ініціатива розглядається як стимул для виходу національних підприємств на зарубіжні ринки, оскільки усувається подвійне оподаткування доходів, отриманих від діяльності іноземних підрозділів українських компаній. Тепер іноземні дочки українських холдингів зможуть конкурувати на рівних на іноземних ринках з точки зору оподаткування, адже їх прибуток буде оподатковуватись лише один раз в країні його отримання.

З іншого боку, положення нового закону прописані таким чином, що тепер ті, хто виводить гроші з України через свої офшорні компанії-посередники, отримують чудову нагоду взагалі не сплачувати податок на прибуток в Україні і мати статус найбагатших людей країни на законних підставах, відзначає Уряд громадянського суспільства.

Тепер прибутки з офшорних компаній можна переводити в Україну у вигляді дивідендів, що звільнені від оподаткування в Україні, йдеться в повідомленні Уряду громадянського суспільства. Для цього лише необхідно заснувати компанію-посередника, скажімо, на Кіпрі, який не вважається офшорною зоною, а та, в свою чергу, засновує компанію в будь-якій офшорній зоні з мінімальним оподаткуванням. Тоді включається досить проста схема уникнення від оподаткування, де, скажімо, український металургійний холдинг виробляє певну продукцію та продає її за кордоном через компанію-посередника, що розташована в одній із офшорних зон. Потім ця офшорна компанія-посередник продає продукцію за значно вищими цінами і отриманий прибуток направляє у вигляді дивідендів компанії-засновнику на Кіпрі, а та, в свою чергу, їх відправляє своїй материнській компанії – українському металургійному холдингу. При такій схемі податки на прибутки не будуть сплачуватись ані в офшорі, ні на Кіпрі, і вже ж не в Україні.

Уряд громадянського суспільства пропонує виправити цей законодавчий «ляпсус» і отримати додаткові надходження до бюджету країни, і при цьому стимулювати справжні інвестиції українських компаній за кордон. Для цього потрібно ввести оподаткування дивідендів, які опосередковано отримуються від офшорних компаній, а також відмінити обов’язкове ліцензування інвестицій за кордон.