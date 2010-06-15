Хорошковський сьогодні зустрінеться зі «Стоп цензурі!»

Зустріч журналістів-представників руху «Стоп цензурі!» із головою Служби безпеки України Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ відбудеться сьогодні, 15 червня, о 15.00 за адресою: вул. Володимирська, 35.

Про це УНІАН повідомив координатор прес-центру Руху «Стоп цензурі!» Артем СОКОЛЕНКО.

За його словами, на зустріч запрошені: Ігор КРИМОВ (Перший національний); Сергій КУДІМОВ (1+1); Наталія ЛІГАЧОВА (Телекритика); Вікторія СЮМАР (Інститут масової інформації); Тарас ШЕВЧЕНКО (Інститут Медіа Права); Мустафа НАЙЄМ (Українська правда); Наталія СОКОЛЕНКО (СТБ); Сергій ЛЕЩЕНКО (Українська правда); Роман ЧАЙКА (5 канал); Роман СКРИПІН (ТВі).

Спілкування було ініційоване головою СБУ на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. По завершенню зустрічі на сходах будівлі СБУ пройде брифінг учасників зустрічі від руху «Стоп цензурі!».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня під час прес-конференції Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив про готовність співробітничати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні. «Я хотів би разом з вами співробітничати, разом з вами шукати шляхи викорінення утисків свободи слова, якщо вони є», - запевнив Президент журналістів. Він сказав, що готовий бути поряд і підтримати ініційований журналістами рух «Стоп цензурі».

Після прес-конференції Президент України заявив, що доручив голові СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОМУ і міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ вивчити заяви журналістів щодо проявів цензури.