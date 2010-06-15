Експерт думає, що Горбаль налякав львівську політеліту

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що процес інтеграції на Львівщині окремих представників місцевої політичної еліти у виконавчу владу викликає серйозну стурбованість в окремих її представників.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу заяв екс-губернатора Львівщини Петра ОЛІЙНИКА про повернення так званих кадрів “кучмівського періоду”.

На думку експерта, П.ОЛІЙНИКА, як і інших місцевих політичних лідерів, яких прийнято називати регіональною елітою, “не може не турбувати та ефективність, з якою почала свою діяльність нова команда губернатора”.

“Існує цілком реальна небезпека розмивання поки ще стійких регіональних політичних груп. Саме такий приватний колабораціонізм і лякає місцеву еліту. Вони розуміють, що чим ефективніше буде діяти губернатор Львівщини Василь ГОРБАЛЬ, тим більше згідливими будуть лідери громадського впливу в області”, - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Також, на його думку, рівновіддаленість В.ГОРБАЛЯ від всіх груп впливу у регіоні є його перевагою перед опонентами, оскільки така віддаленість гарантуватиме йому незалежність і об`єктивність.

“Теза про те, що ГОРБАЛЬ не має власної команди, подекуди коректна. Однак саме це і лякає представників регіональної еліти. Губернатор зараз буде формувати команду за рахунок професіоналів з різних політичних груп, тим самим “розмиваючи” цілісність команди того ж ОЛІЙНИКА. Тому перед колишнім губернатором стоїть дилема: або він демонструє конструктивний підхід, перебуваючи в опозиції, або позбавляється команди, а, значить, і впливу в регіоні”, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

*** Як повідомляв “Львівський портал”, екс-губернатор, депутат Львівської облради від “Нашої України” П.ОЛІЙНИК заявив про повернення “старих еліт”.

“Будується жорстка вертикаль, де виконавці у районах і в області просто механічно виконують вказівки центру. Такими виконавцями можуть бути люди, що колись були відсунуті від влади”. На думку П.ОЛІЙНИКА, “такий спосіб призначення кадрів може вилитися власне у чергове протистояння між місцевими політичними елітами та керівниками місцевої виконавчої влади”.

На переконання П.ОЛІЙНИКА, у В.ГОРБАЛЯ немає команди, “тому дуже просто підняти те, що було раніше, і почати призначати цих людей. Адже це перевірені бійці”.

Водночас, за словами П.ОЛІЙНИКА, йому телефонують багато людей і розповідають, що їм “пропонують певні посади, взамін за певні речі”, але вони відмовляються.

“Не йдеться про якісь гроші. Виглядає так, що Василь ГОРБАЛЬ, маючи відповідний ресурс, пов`язаний з кадровими призначеннями, пробує переформатувати обласну раду. Аналогічна робота буде проводитися й на рівні районів, де новопризначені голови будуть переконувати місцевих депутатів. Тобто іде політичне перефарбування окремих керівників”, - заявив П.ОЛІЙНИК.