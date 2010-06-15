Могильов обіцяє відривати голови за продаж посад
Міністр придумав спосіб виховання
За продаж посад міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє «відривати голови»
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді працівників міліції Полтавської області за підсумками роботи за 5 місяців 2010 року.
«На жаль, за останні роки ми одержали низку негативних тенденцій у роботі особового складу: посади у міліції почали продавати за гроші. Це страшне явище. Не дай Господь, ми дізнаємося про те, що хтось в міліції продає посади. За це відірвемо голову кожному. Такого не повинно бути. Це треба викорінювати», - сказав міністр.
А.МОГИЛЬОВ також розповів про схему боротьби з продажем посад в міліції. «Фактично у кожного начальника 5 заступників, підлеглих. У кожного заступника є 3-4 начальники служби ... Так от, якщо співробітник, підлеглий потрапляє під кримінальну відповідальність, то його прямий начальник зразу ж пише рапорт на звільнення, а той, хто над ним трохи вище, одержить догану. Такий спосіб «виховання» дозволить зруйнувати вертикаль передачі грошей», - заявив міністр.