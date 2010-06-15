Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне децентралізувати владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час зустрічі з головами обласних державних адміністрацій та кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що процес реформування країни буде тривалим, однак “завдання полегшує той факт, що головні його напрямки вже визначені Комітетом економічних реформ”.

Разом з тим, Президент зауважив, що розвиток ситуації на місцях залежатиме саме від місцевих керівників, від наведення елементарного порядку, дисципліни, від виконання існуючих законів.

Під час бесіди В.ЯНУКОВИЧ наголосив на потребі децентралізації влади. “Там, де буде можливість знімати регулятори, які є певним тиском бюрократії, чиновників на регіони, ми це будемо робити. Децентралізація - це мета, яка існує заради того, щоб регіони мали можливість ефективно працювати і вишукувати додаткові ресурси регіональної економіки”, - наголосив він.

“Вам обов’язково треба буде шукати можливість того, як скоротити дозвільну систему. Тому що ваша ініціатива в регіонах вкрай необхідна. Чим менше тиску буде на собі відчувати підприємець чи фермер, тим краще. Чим менше буде регулятивних механізмів, тим менше буде корупції, тим менше чиновники братимуть хабарів і стримуватимуть ініціативу розвитку підприємництва в регіоні”, - констатував Президент.