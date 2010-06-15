Член Народного руху вимагає від Януковича вибачень за Голодомор

Печерський районний суд Києва на прохання Адміністрації Президента України відклав на два тижні - до 29 червня - слухання за позовом представника Народного руху України Володимира ВОЛОСЮКА до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА про захист честі й гідності у зв`язку із запереченням президентом Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови НРУ Іван КРУЛЬКО.

"Судове засідання перенесено на два тижні. До суду надійшло клопотання від представника відповідача за підписом ЛУКАШ (першого заступника голови Адміністрації президента Олени ЛУКАШ - УНІАН) про те, що необхідно відкласти судове засідання, оскільки Адміністрація президента отримала позовну заяву лише 11 червня", - сказав І. КРУЛЬКО.

Він пояснив, що процесуальне законодавство на ознайомлення з позовними вимогами відводить 7 діб, а у Адміністрації президента було менше часу. У зв`язку з цим суд задовольнив клопотання відповідача і відклав слухання справи до 29 червня.

Також І. КРУЛЬКО зазначив, що представників президента на попередньому засіданні, яке відбулося сьогодні, не було, і 29 червня знову буде попереднє слухання за даним позовом.

Заступник голови НРУ розповів, що інтереси В.ВОЛОСЮКА, який є членом НРУ у Хмельницькій області, у суді будуть представляти його адвокати, зокрема і сам І. КРУЛЬКО.

За його словами, заява президента України щодо заперечення Голодомору як геноциду "заподіяла шкоду його (В.ВОЛОСЮКА) честі й гідності, і він звернувся до суду, оскільки його родичі загинули під час Голодомору".

"Ми надамо йому (В.ВОЛОСЮКУ) правову допомогу і допоможемо уточнити позовні вимоги", - сказав І. КРУЛЬКО, пояснивши, що хоча провадження за даним позовом відкрито, позовна заява "не є досконалою, необхідно з нею попрацювати".

Говорячи про суть позовних вимог В. ВОЛОСЮКА, І. КРУЛЬКО наголосив, що член Народного руху просить суд зобов`язати президента вибачитися перед ним особисто і перед усім українським народом "за те, що він дозволив собі як президент України поставити під сумнів Голодомор як геноцид українського народу". Ніяких інших вимог окрім вибачень, за словами І.КРУЛЬКА, у заяві позивача не міститься.

"Президент України виглядає просто не солідно. ...Фактично, своїми словами він робить Україну державою, яка не є послідовною", - додав І. КРУЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, у своїй позовній заяві В. ВОЛОСЮК наголошує, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду Українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.

В.ВОЛОСЮК просить суд винести рішення, яке зобов`яже президента вибачитись публічно перед позивачем і перед Українським народом.

Разом з тим, у позовній заяві В.ВОЛОСЮК наголосив: «Своєю заявою ЯНУКОВИЧ прямо порушив норми Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" від 28 листопада 2006 p., перша стаття якого однозначно стверджує: "Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу", а стаття 2 наголошує: "Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

Також позивач зазначив, що президент проігнорував рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня ц.р., яким керівників більшовицького тоталітарного режиму було визнано винними у "геноциді української національної групи у 1932-1933 роках шляхом штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення".