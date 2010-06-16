Від Януковича вимагають оголосити Зурабова персоною нон грата

Українська народна партія вимагає від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА офіційно повідомити керівництво Російської Федерації про небажаність подальшого перебування в Україні посла цієї країни Михайла ЗУРАБОВА.

З цією заявою виступив член Правління УНП Степан ХМАРА, прокоментувавши заяву посла РФ в Україні Михайла ЗУРАБОВА, що росіяни і українці - це єдиний народ, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Російський посол, як типовий російський шовініст, заперечив існування мови, культури та навіть українського народу. Його заява – це чергова антиукраїнська провокація, що ображає честь та гідність кожного українця», - впевнений член Правління УНП.

Він переконаний, що «тільки вимагаючи від Кремля замінити теперішнього посла в Україні на більш адекватного та дипломатичного політика, В.ЯНУКОВИЧ зможе захистити власну честь та честь всього народу», - підкреслив політик.

«Якщо ж керівництво Російської Федерації не погодиться загасити цей скандал цивілізованим шляхом, Служба безпеки України має оголосити М.ЗУРАБОВА персоною нон-грата та відправити його в Москву», - підсумував С.ХМАРА.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю газеті «Известия в Украине» М.ЗУРАБОВ висловив переконання, що українці та росіяни є «не просто братні народи, а ми єдиний народ, зі своїми нюансами, зі своїми особливостями, але єдиний народ».